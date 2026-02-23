Haberler

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | 23 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 23 Şubat bölümünde rekabet yine üst seviyedeydi. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, kayınvalidelerden aldığı puanlarla birinci olmayı başardı. “23 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?” sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

13.02.2026 15:45

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 23 Şubat Gelinim Mutfakta sonuçları açıklandı. Günün yemeğini en iyi yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin birinciliği elde etti. "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu programın ardından en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Günlük puan durumunun netleşmesiyle birlikte haftalık tablo da şekillenmeye başladı. Yarışmacılar arasındaki puan farkı dikkat çekerken, eleme haftasına doğru heyecan artıyor. Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu ve detaylar izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Geçen hafta en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan isim Alime gelin oldu. Performansıyla jüri üyelerinden tam not alan Alime, günü avantajlı kapattı.

👉 Hafta finalinde ise heyecan doruktaydı. Hafta boyunca topladıkları puanlar eşit çıkan Alime ve Tuğba, 14 altın bilezik için karşı karşıya geldi. İki geline, bilezikleri kura ile belirleme ya da eşit şekilde paylaşma seçenekleri sunuldu. Alime ve Tuğba 7'şer altın bileziğin sahibi oldu. Böylece haftanın finali, iki gelinin de kazançlı çıktığı bir sonuçla tamamlandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen isim Gözde oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 ŞUBAT 2026

ALİME: 22 puan

TUĞBA: 19 puan

GÖZDE: 8 puan

AYTEN: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 ŞUBAT 2026

TUĞBA: 23 puan

GÖZDE: 11 puan

ALİME: 17 puan

AYTEN: 10 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

