Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | 17 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

17 Şubat Gelinim Mutfakta bölümünde gelinler haftanın kritik günlerinden birinde mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:45

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 17 Şubat tarihli bölümün ardından günün sonuçları netleşti. Haftanın ilerleyen günlerinde avantaj sağlamak isteyen yarışmacılar arasında rekabet iyice arttı. Günün yemeği sonrası yapılan puanlamada en yüksek puanı alan gelin birinci oldu. Çeyrek altını kazanan isim ve haftalık toplam puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 17 Şubat puan durumu açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 ŞUBAT 2026

ALİME: 22 puan

TUĞBA: 19 puan

GÖZDE: 8 puan

AYTEN: 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

