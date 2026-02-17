Haberler

A.B.İ. yeni bölüm izle | ATV ABİ 6. bölüm konusu-TEK PARÇA kesintisiz izle

A.B.İ. yeni bölüm izle | ATV ABİ 6. bölüm konusu-TEK PARÇA kesintisiz izle

atv ekranlarında izleyiciyle buluştuğu ilk günden bu yana adından söz ettiren A.B.İ., 6. bölümüyle heyecanı bir adım daha ileri taşıdı. Yeni bölümde yaşanacaklar merak uyandırırken, Doğan ile Çağla’nın vereceği kararlar izleyicinin ilgisini topluyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizi için “A.B.İ. yeni bölüm yayınlandı mı?” ve “A.B.İ. 6. bölüm izle” başlıkları arama motorlarında öne çıkıyor. İşte A.B.İ.’nin son bölümüne dair dikkat çeken ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.01.2026 16:01

atv'de yayınlanmaya başladığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken A.B.İ., 6. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken, Doğan ve Çağla'nın atacağı adımlar heyecanı artırıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım için izleyiciler, "A.B.İ. yeni bölüm yayınlandı mı?" ve "A.B.İ. 6. bölüm izle" aramalarını sürdürüyor.

A.B.İ. 6. bölüm izle | ATV ABİ son bölüm izle

A.B.İ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir. Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser. Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

A.B.İ OYUNCU KADROSU

"A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

atv NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN