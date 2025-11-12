Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm fragmanı izle!

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in zorlu doğasında iki düşman ailenin öyküsünü anlatmaya devam ediyor. 6. bölüm fragmanı, dizinin takipçileri arasında büyük heyecan yarattı. Fragmanda, Adil ve Esme’nin geçmişten gelen nefretinin aileleri bir kez daha karşı karşıya getirdiği sahneler dikkat çekiyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:32

Paylaş





ABONE OL

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in vahşi dalgaları gibi yükselen duygularla izleyiciyi etkisi altına almaya devam ediyor. 6. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciler "Yeni bölümde neler olacak, Adil ve Esme'nin mücadelesi nasıl sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Fragmanda iki aile arasında gerilim tırmanıyor, sırlar bir bir açığa çıkarken aşk ile nefretin çizgisi yeniden bulanıklaşıyor. Dizinin yeni bölümünde, geçmişin gölgesinde alınan kararlar herkesin kaderini değiştirecek. Birçok kişi, "Taşacak Bu Deniz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Taşacak Bu Deniz tüm bölümleri izlemek için tıklayın!

Taşacak Bu Deniz son bölümü izlemek için tıklayın!

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şerif'in hapisten çıkışıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni'yi denize atanı açıklamayan Esme'ye rest çeker.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

ADİL'İN YENİ PLANI KÖYDE BÜYÜK SARSINTI YARATACAK

Adil, Esme'nin pansiyonunu yıkarak geçmişi siler ve Esme ile olan davasını bitirir. Ancak Furtunalılara karşı çok daha büyük bir savaş başlatır. Esme'nin tüm engelleme çabalarına rağmen hamlelerini sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif'e olan güvenini sarsmayı başarır. Fakat Şerif de intikam için harekete geçer; araziyi ve parayı geri almak uğruna on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirleyecek acımasız bir plan kurar.

ELENİ'NİN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Melina'nın Oruç'a verdiği bir fotoğraf, Eleni'nin bebekken İstanbul'da satıldığını açığa çıkarır. Gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç'la birlikte İstanbul'a gitmeye karar verir. Eleni'nin bu kararı, Adil'i derinden yaralar. Öte yandan Esme, keçileri kurtarmak için Adil'le birlikte mücadele ederken Eleni'nin annesinin aslında bir Furtunalı olduğunu öğrenir ve büyük bir yıkım yaşar.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taşacak Bu Deniz Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyicilerle buluşuyor.

ATV CANLI YAYIN