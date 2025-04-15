15 Nisan 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 1 Dolar kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 15 Nisan Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının yanı sıra döviz kurlarını da takip etmek isteyen ve Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısında kaç TL olduğunu görmek isteyen vatandaşlar için canlı altın ve döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:43

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN | Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve ekonomik gelişmelerden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla döviz ve altın kurlarındaki son durumu merak ediyor. Dolar, euro ve sterlin gibi güçlü para birimlerinin yanı sıra, altının gram, çeyrek ve yarım gibi farklı türlerdeki güncel fiyatları da sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Peki bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne seviyede işlem görüyor? Altında yükseliş devam ediyor mu? 15 Nisan Salı günü itibarıyla güncel döviz ve altın fiyatlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

15 NİSAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 38,00 (Alış) - 38,05 (Satış)

◼EURO: 43,18 (Alış) - 43,25 (Satış)

◼STERLİN: 50,08 (Alış) - 50,33 (Satış)

1 DOLAR = 38,05 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉15 Nisan Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.934,35₺

◼Gram altın satış: 3.941,27₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 6.467,00₺

◼Çeyrek altın satış: 6.523,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 12.934,00₺

◼Yarım altın satış: 13.047,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 25.788,00₺

◼Tam altın satış: 25.994,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 26.309,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 26.449,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 26.482,00₺

◼Ata altın satış: 26.692,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Nisan Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.