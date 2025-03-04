DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 4 Mart Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Mart Salı 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:43

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4 MART 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Mart Salı 2025 Döviz Kuru...

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4 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,41 (Alış) - 36,46 (Satış)

◼EURO: 38,14 (Alış) - 38,28 (Satış)

◼STERLİN: 46,11 (Alış) - 46,34 (Satış)

1 DOLAR = 36,46 TL

👉4 Mart Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.384,40₺

◼Gram altın satış: 3.384,98₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.567,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.621,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.133,00₺

◼Yarım altın satış: 11.243,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 22.198,00₺

◼Tam altın satış: 22.393,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.587,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.926,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 22.796,00₺

◼Ata altın satış: 22.984,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Mart Salı günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.