DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 3 Mart Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Mart Pazartesi 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:20

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3 MART 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Mart Pazartesi 2025 Döviz Kuru...

3 MART 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,50 (Alış) - 36,53 (Satış)

◼EURO: 38,04 (Alış) - 38,11 (Satış)

◼STERLİN: 45,67 (Alış) - 45,90 (Satış)

1 DOLAR = 36,53 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉3 Mart Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.363,01₺

◼Gram altın satış: 3.363,28₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.535,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.541,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.070,00₺

◼Yarım altın satış: 11.083,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 22.073,00₺

◼Tam altın satış: 22.075,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.398,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.737,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış:22.667,00₺

◼Ata altın satış: 22.657,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mart Pazartesi günü saat 07.17 itibarıyla alınmıştır.