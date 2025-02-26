26 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Şubat Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
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26 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 36,45 (Alış) - 36,47 (Satış)
◼EURO: 38,33 (Alış) - 38,36 (Satış)
◼STERLİN: 46,00 (Alış) - 46,23 Satış)
1 DOLAR = 36,47 TL
👉26 Şubat Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.424,35₺
◼Gram altın satış: 3.424,83₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.694,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.745,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 11.389,00₺
◼Yarım altın satış: 11.490,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 22.708,00₺
◼Tam altın satış: 22.885,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 23.289,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 23.641,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 23.319,00₺
◼Ata altın satış: 23.489,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Şubat Çarşamba günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.