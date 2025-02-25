Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 25 Şubat Salı 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

25 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Şubat Salı 2025 Döviz Kuru...

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25 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,45 (Alış) - 36,47 (Satış)

◼EURO: 38,21 (Alış) - 38,24 (Satış)

◼STERLİN: 45,93 (Alış) - 46,16 Satış)

1 DOLAR = 36,40 TL

👉25 Şubat Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.458,83₺

◼Gram altın satış: 3.459,34₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.772,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.821,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.544,00₺

◼Yarım altın satış: 11.643,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 23.018,00₺

◼Tam altın satış: 23.189,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 23.465,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 23.820,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 23.638,00₺

◼Ata altın satış: 23.801,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Şubat Salı günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.