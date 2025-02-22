22 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Şubat Cumartesi 2025 Döviz Kuru...
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22 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 36,40 (Alış) - 36,45 (Satış)
◼EURO: 38,11 (Alış) - 38,19 (Satış)
◼STERLİN: 45,91 (Alış) - 46,14 Satış)
1 DOLAR = 36,45 TL
👉22 Şubat Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.437,62₺
◼Gram altın satış: 3.438,13₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.773,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.823,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 11.546,00₺
◼Yarım altın satış: 11.645,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 23.021,00₺
◼Tam altın satış: 23.195,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 23.586,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 23.690,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 23.641,00₺
◼Ata altın satış: 23.807,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Şubat Cumartesi günü saat 05.55 itibarıyla alınmıştır.