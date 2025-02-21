Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 21 Şubat Cuma 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

21 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Şubat Cuma 2025 Döviz Kuru...

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21 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,40 (Alış) - 36,41 (Satış)

◼EURO: 38,23 (Alış) - 38,30 (Satış)

◼STERLİN: 46,01 (Alış) - 46,24 Satış)

1 DOLAR = 36,41 TL

👉21 Şubat Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.441,09₺

◼Gram altın satış: 3.441,52₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.776,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.829,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.552,00₺

◼Yarım altın satış: 11.658,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 23.034,00₺

◼Tam altın satış: 23.219,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 23.436,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 23.790,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 23.672,00₺

◼Ata altın satış: 23.850,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Şubat Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.