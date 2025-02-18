18 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Şubat Salı 2025 Döviz Kuru...
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18 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 36,23 (Alış) - 36,25 (Satış)
◼EURO: 37,96 (Alış) - 37,98 (Satış)
◼STERLİN: 45,69 (Alış) - 45,92 Satış)
1 DOLAR = 36,23 TL
👉18 Şubat Salı 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.377,20₺
◼Gram altın satış: 3.377,66₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.629,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.675,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 11.258,00₺
◼Yarım altın satış: 11.349,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 22.447,00₺
◼Tam altın satış: 22.605,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.928,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 23.274,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 23.068,00₺
◼Ata altın satış: 23.219,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Şubat Salı günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.