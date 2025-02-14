Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 14 Şubat Cuma 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

14 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Şubat Cuma 2025 Döviz Kuru...

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14 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 36,19 (Alış) - 36,20 (Satış)

◼EURO: 37,82 (Alış) - 37,85 (Satış)

◼STERLİN: 45,27 (Alış) - 45,49 Satış)

1 DOLAR = 36,20 TL

👉14 Şubat Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.406,94₺

◼Gram altın satış: 3.407,33₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.631,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.676,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.262,00₺

◼Yarım altın satış: 11.352,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 22.455,00₺

◼Tam altın satış: 22.610,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.769,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 23.113,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 23.077,00₺

◼Ata altın satış: 23.224,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Şubat Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.