12 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Şubat Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
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12 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 36,01 (Alış) - 36,06 (Satış)
◼EURO: 37,34 (Alış) - 37,40 (Satış)
◼STERLİN: 44,92 (Alış) - 45,14 (Satış)
1 DOLAR = 36,06 TL
👉12 Şubat Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.354,37₺
◼Gram altın satış: 3.354,95₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.569,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.617,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 11.139,00₺
◼Yarım altın satış: 11.234,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 22.209,00₺
◼Tam altın satış: 22.375,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.697,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 23.040,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.807,00₺
◼Ata altın satış: 22.959,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Şubat Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.