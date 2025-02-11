Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 11 Şubat Salı 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

11 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Şubat Salı 2025 Döviz Kuru...

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11 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,98 (Alış) - 36,02 (Satış)

◼EURO: 37,06 (Alış) - 37,12 (Satış)

◼STERLİN: 44,37 (Alış) - 44,60 (Satış)

1 DOLAR = 36,02 TL

👉11 Şubat Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.375,08₺

◼Gram altın satış: 3.376,43₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.570,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.615,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 11.140,00₺

◼Yarım altın satış: 11.231,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 22.211,00₺

◼Tam altın satış: 22.369,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 22.893,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 22.903,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 22.809,00₺

◼Ata altın satış: 22.952,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Şubat Salı günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.