11 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Şubat Salı 2025 Döviz Kuru...
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11 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,98 (Alış) - 36,02 (Satış)
◼EURO: 37,06 (Alış) - 37,12 (Satış)
◼STERLİN: 44,37 (Alış) - 44,60 (Satış)
1 DOLAR = 36,02 TL
👉11 Şubat Salı 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.375,08₺
◼Gram altın satış: 3.376,43₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.570,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.615,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 11.140,00₺
◼Yarım altın satış: 11.231,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 22.211,00₺
◼Tam altın satış: 22.369,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 22.893,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 22.903,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 22.809,00₺
◼Ata altın satış: 22.952,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Şubat Salı günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.