4 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Şubat Salı 2025 Döviz Kuru...
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4 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,99 (Alış) - 36,02 (Satış)
◼EURO: 37,18 (Alış) - 37,22 (Satış)
◼STERLİN: 44,60 (Alış) - 44,83 (Satış)
1 DOLAR = 36,02 TL
👉4 Şubat Salı 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.262,29₺
◼Gram altın satış: 3.262,80₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.301,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.347,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.602,00₺
◼Yarım altın satış: 10.694,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 21.139,00₺
◼Tam altın satış: 21.299,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 21.553,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.879,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.708,00₺
◼Ata altın satış: 21.854,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Şubat Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.