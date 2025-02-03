💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Şubat Pazartesi 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

3 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Şubat Pazartesi 2025 Döviz Kuru...

3 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,88 (Alış) - 35,89 (Satış)

◼EURO: 36,70 (Alış) - 36,73 (Satış)

◼STERLİN: 43,74 (Alış) - 43,96 (Satış)

1 DOLAR = 35,89 TL

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👉3 Şubat Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.203,64₺

◼Gram altın satış: 3.204,24₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.209,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.246,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.419,00₺

◼Yarım altın satış: 10.491,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.773,00₺

◼Tam altın satış: 20.896,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 21.330,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.653,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 21.332,00₺

◼Ata altın satış: 21.441,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Şubat Pazartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.