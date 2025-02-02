💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Şubat Pazar 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

2 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Şubat Pazar 2025 Döviz Kuru...

2 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,82 (Alış) - 35,86 (Satış)

◼EURO: 37,18 (Alış) - 37,25 (Satış)

◼STERLİN: 44,24 (Alış) - 44,46 (Satış)

1 DOLAR = 35,86 TL

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👉2 Şubat Pazar 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.227,66₺

◼Gram altın satış: 3.228,24₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.236,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.278,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.473,00₺

◼Yarım altın satış: 10.556,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.881,00₺

◼Tam altın satış: 21.025,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 21.330,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.653,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 21.444,00₺

◼Ata altın satış: 21.573,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Şubat Pazar günü saat 14.46 itibarıyla alınmıştır.