💲DOLAR NE KADAR OLDU?

2 ŞUBAT 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Şubat Pazar 2025 Döviz Kuru...
2 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,82 (Alış) - 35,86 (Satış)
◼EURO: 37,18 (Alış) - 37,25 (Satış)
◼STERLİN: 44,24 (Alış) - 44,46 (Satış)
1 DOLAR = 35,86 TL
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👉2 Şubat Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.227,66₺
◼Gram altın satış: 3.228,24₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.236,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.278,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.473,00₺
◼Yarım altın satış: 10.556,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.881,00₺
◼Tam altın satış: 21.025,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 21.330,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.653,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.444,00₺
◼Ata altın satış: 21.573,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Şubat Pazar günü saat 14.46 itibarıyla alınmıştır.