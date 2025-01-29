29 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Ocak Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
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29 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,74 (Alış) - 35,76 (Satış)
◼EURO: 37,31 (Alış) - 37,34 (Satış)
◼STERLİN: 44,40 (Alış) - 44,62 (Satış)
1 DOLAR = 35,76 TL
👉29 Ocak Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.178,50₺
◼Gram altın satış: 3.178,83₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.175,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.217,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.350,00₺
◼Yarım altın satış: 10.435,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.636,00₺
◼Tam altın satış: 20.783,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.968,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.284,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.192,00₺
◼Ata altın satış: 21.325,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Ocak Çarşamba günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.