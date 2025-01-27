27 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi 2025 Döviz Kuru...
27 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,61 (Alış) - 35,72 (Satış)
◼EURO: 37,26 (Alış) - 37,43 (Satış)
◼STERLİN: 44,25 (Alış) - 44,47 (Satış)
1 DOLAR = 35,72 TL
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👉27 Ocak Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.158,20₺
◼Gram altın satış: 3.158,81₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.140,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.182,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.280,00₺
◼Yarım altın satış: 10.364,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.497,00₺
◼Tam altın satış: 20.642,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 21.090,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.408,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.049,00₺
◼Ata altın satış: 21.180,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Ocak Pazartesi günü saat 05.55 itibarıyla alınmıştır.