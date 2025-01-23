23 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ocak Perşembe 2025 Döviz Kuru...
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23 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,63 (Alış) - 35,66 (Satış)
◼EURO: 37,16 (Alış) - 37,21 (Satış)
◼STERLİN: 43,80 (Alış) - 44,2 2(Satış)
1 DOLAR = 35,66 TL
👉23 Ocak Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.155,63₺
◼Gram altın satış: 3.156,12₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.139,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.186,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.278,00₺
◼Yarım altın satış: 10.373,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.492,00₺
◼Tam altın satış: 20.660,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.946,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.262,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.044,00₺
◼Ata altın satış: 21.199,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ocak Perşembe günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.