Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 16 Ocak Perşembe 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

16 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ocak Perşembe 2025 Döviz Kuru...

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16 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,47 (Alış) - 35,48 (Satış)

◼EURO: 36,56 (Alış) - 36,64 (Satış)

◼STERLİN: 43,17 (Alış) - 43,38 (Satış)

1 DOLAR = 35,48 TL

👉16 Ocak Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.075,98₺

◼Gram altın satış: 3.076,58₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.013,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.061,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.026,00₺

◼Yarım altın satış: 10.123,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.991,00₺

◼Tam altın satış: 20.162,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.316,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.623,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.529,00₺

◼Ata altın satış: 20.688,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Perşembe günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.