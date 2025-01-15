Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 15 Ocak Çarşamba 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

15 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ocak Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

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15 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,49 (Alış) - 35,51 (Satış)

◼EURO: 36,58 (Alış) - 36,62 (Satış)

◼STERLİN: 43,12 (Alış) - 43,34 (Satış)

1 DOLAR = 35,51 TL

👉15 Ocak Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.049,35₺

◼Gram altın satış: 3.049,69₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.976,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.026,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.952,00₺

◼Yarım altın satış: 10.052,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.843,00₺

◼Tam altın satış: 20.021,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.261,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.568,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.377,00₺

◼Ata altın satış: 20.543,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ocak Çarşamba günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.