Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 13 Ocak Pazartesi 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

13 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi 2025 Döviz Kuru...

13 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,42 (Alış) - 35,44 (Satış)

◼EURO: 36,23 (Alış) - 36,32 (Satış)

◼STERLİN: 42,70 (Alış) - 42,91 (Satış)

1 DOLAR = 35,44 TL

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👉13 Ocak Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.062,69₺

◼Gram altın satış: 3.063,33₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.981,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.021,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.962,00₺

◼Yarım altın satış: 10.042,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.862,00₺

◼Tam altın satış: 20.001,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.244,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.550,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.397,00₺

◼Ata altın satış: 20.522,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ocak Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.