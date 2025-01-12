Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 12 Ocak Pazar 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

12 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 Döviz Kuru...

12 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,40 (Alış) - 35,44 (Satış)

◼EURO: 36,28 (Alış) - 36,35 (Satış)

◼STERLİN: 42,80 (Alış) - 43,02 (Satış)

1 DOLAR = 35,44 TL

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👉12 Ocak Pazar 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.063,97₺

◼Gram altın satış: 3.064,70₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.982,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.027,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.963,00₺

◼Yarım altın satış: 10.053,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.866,00₺

���Tam altın satış: 20.024,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.244,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.550,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.400,00₺

◼Ata altın satış: 20.546,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Pazar günü saat 07.45 itibarıyla alınmıştır.