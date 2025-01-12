12 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 Döviz Kuru...
12 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,40 (Alış) - 35,44 (Satış)
◼EURO: 36,28 (Alış) - 36,35 (Satış)
◼STERLİN: 42,80 (Alış) - 43,02 (Satış)
1 DOLAR = 35,44 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉12 Ocak Pazar 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.063,97₺
◼Gram altın satış: 3.064,70₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.982,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.027,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.963,00₺
◼Yarım altın satış: 10.053,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.866,00₺
���Tam altın satış: 20.024,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.244,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.550,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.400,00₺
◼Ata altın satış: 20.546,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Pazar günü saat 07.45 itibarıyla alınmıştır.