11 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi 2025 Döviz Kuru...
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11 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,40 (Alış) - 35,44 (Satış)
◼EURO: 36,28 (Alış) - 36,35 (Satış)
◼STERLİN: 42,87 (Alış) - 43,09 (Satış)
1 DOLAR = 35,44 TL
👉11 Ocak Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.063,97₺
◼Gram altın satış: 3.064,70₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.986,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.045,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.971,00₺
◼Yarım altın satış: 10.089,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.881,00₺
◼Tam altın satış: 20.095,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.239,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.545,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.417,00₺
◼Ata altın satış: 20.619,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ocak Cumartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.