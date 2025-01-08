8 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Ocak Çarşamba 2025 Döviz Kuru...
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8 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,32 (Alış) - 35,35 (Satış)
◼EURO: 36,59 (Alış) - 36,63 (Satış)
◼STERLİN: 44,13 (Alış) - 44,18 (Satış)
1 DOLAR = 35,35 TL
👉8 Ocak Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.010,08₺
◼Gram altın satış: 3.010,50₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.951,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.999,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.902,00₺
◼Yarım altın satış: 9.998,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.549,18₺
◼Tam altın satış: 19.938,58₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.743,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 19.922,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.160,09₺
◼Ata altın satış: 20.672,51₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ocak Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.