Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 8 Ocak Çarşamba 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

8 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Ocak Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

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8 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,32 (Alış) - 35,35 (Satış)

◼EURO: 36,59 (Alış) - 36,63 (Satış)

◼STERLİN: 44,13 (Alış) - 44,18 (Satış)

1 DOLAR = 35,35 TL

👉8 Ocak Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.010,08₺

◼Gram altın satış: 3.010,50₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.951,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.999,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.902,00₺

◼Yarım altın satış: 9.998,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.549,18₺

◼Tam altın satış: 19.938,58₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 19.743,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 19.922,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.160,09₺

◼Ata altın satış: 20.672,51₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ocak Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.