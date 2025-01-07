7 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ocak Salı 2025 Döviz Kuru...
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7 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,36 (Alış) - 35,38 (Satış)
◼EURO: 36,49 (Alış) - 36,52 (Satış)
◼STERLİN: 43,85 (Alış) - 44,07 (Satış)
1 DOLAR = 35,38 TL
👉7 Ocak Salı 2025 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.990,26₺
◼Gram altın satış: 2.990,72₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.924,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.968,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.847,00₺
◼Yarım altın satış: 9.935,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.634,00₺
◼Tam altın satış: 19.794,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.146,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.450,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.162,00₺
◼Ata altın satış: 20.310,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ocak Salı günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.