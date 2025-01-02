Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Ocak Perşembe 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

2 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ocak Perşembe 2025 Döviz Kuru...

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2 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,37 (Alış) - 35,38 (Satış)

◼EURO: 36,69 (Alış) - 36,83 (Satış)

◼STERLİN: 44,22 (Alış) - 44,44 (Satış)

1 DOLAR = 35,38 TL

👉2 Ocak Perşembe 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.994,66₺

◼Gram altın satış: 2.995,12₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.856,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.985,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.772,00₺

◼Yarım altın satış: 9.970,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.483,00₺

◼Tam altın satış: 19.864,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.230,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.240,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.194,00₺

◼Ata altın satış: 20.382,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ocak Perşembe günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.