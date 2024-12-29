💲DOLAR NE KADAR OLDU?

29 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Aralık Pazar 2024 Döviz Kuru...
29 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 35,13 (Alış) - 35,17 (Satış)
◼EURO: 36,59 (Alış) - 36,76 (Satış)
◼STERLİN: 44,00 (Alış) - 44,22 (Satış)
1 DOLAR = 35,17 TL
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👉29 Aralık Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.956,17₺
◼Gram altın satış: 2.956,54₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.816,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.923,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.663,00₺
◼Yarım altın satış: 9.846,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.296,00₺
◼Tam altın satış: 19.617,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.843,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.143,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.969,00₺
◼Ata altın satış: 20.128,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Aralık Pazar günü saat 07.33 itibarıyla alınmıştır.