Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 28 Aralık Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Aralık Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 459 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2024- 12:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024- 12:50