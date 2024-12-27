27 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Aralık Cuma 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 35,23 (Alış) - 35,24 (Satış)
◼EURO: 36,67 (Alış) - 36,73 (Satış)
◼STERLİN: 43,83 (Alış) - 44,05 (Satış)
1 DOLAR = 35,24 TL
👉27 Aralık Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.978,83₺
◼Gram altın satış: 2.979,35₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.856,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.954,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.711,00₺
◼Yarım altın satış: 9.97,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.392,00₺
◼Tam altın satış: 19.738,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.896,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.197,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.069,00₺
◼Ata altın satış: 20.253,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Aralık Cuma günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.