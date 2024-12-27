Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 27 Aralık Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

27 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Aralık Cuma 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 35,23 (Alış) - 35,24 (Satış)

◼EURO: 36,67 (Alış) - 36,73 (Satış)

◼STERLİN: 43,83 (Alış) - 44,05 (Satış)

1 DOLAR = 35,24 TL

👉27 Aralık Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.978,83₺

◼Gram altın satış: 2.979,35₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.856,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.954,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.711,00₺

◼Yarım altın satış: 9.97,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.392,00₺

◼Tam altın satış: 19.738,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 19.896,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.197,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.069,00₺

◼Ata altın satış: 20.253,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Aralık Cuma günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.