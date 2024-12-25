25 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,31 (Alış) - 35,41 (Satış)
◼EURO: 36,45 (Alış) - 36,84 (Satış)
◼STERLİN: 44,03 (Alış) - 44,25 (Satış)
1 DOLAR = 35,41 TL
👉25 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.959,97₺
◼Gram altın satış: 2.961,00₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.827,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.919,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.654,00₺
◼Yarım altın satış: 9.838,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.279,00₺
◼Tam altın satış: 19.601,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.890,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.191,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.936,00₺
◼Ata altın satış: 20.112,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Aralık Çarşamba günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.