20 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Aralık Cuma 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
◼ABD Doları: 35,15 (Alış) - 35,17 (Satış)
◼EURO: 36,44 (Alış) - 36,48 (Satış)
◼STERLİN: 44,71 (Alış) - 44,93 (Satış)
1 DOLAR = 35,17 TL
👉20 Aralık Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.936,72₺
◼Gram altın satış: 2.937,14₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.794,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.913,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.648,00₺
◼Yarım altın satış: 9.826,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.207,00₺
◼Tam altın satış: 19.577,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.785,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.084,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.923,00₺
◼Ata altın satış: 20.088,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Aralık Cuma günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.