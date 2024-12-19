19 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Aralık Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 35,03 (Alış) - 35,05 (Satış)
◼EURO: 36,37 (Alış) - 36,39 (Satış)
◼STERLİN: 43,95 (Alış) - 44,17 (Satış)
1 DOLAR = 35,05 TL
👉19 Aralık Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.941,28₺
◼Gram altın satış: 2.941,76₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.786,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.907,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.631,00₺
◼Yarım altın satış: 9.814,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.172,00₺
◼Tam altın satış: 19.552,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.993,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.295,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.888,00₺
◼Ata altın satış: 20.062,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Aralık Çarşamba günü saat 06.03 itibarıyla alınmıştır.