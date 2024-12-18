Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 18 Aralık Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

18 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 35,00 (Alış) - 35,01 (Satış)

◼EURO: 36,76 (Alış) - 36,79 (Satış)

◼STERLİN: 44,35 (Alış) - 44,57 (Satış)

1 DOLAR = 35,01 TL

👉18 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.980,69₺

◼Gram altın satış: 2.981,09₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.840,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.964,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.741,00₺

◼Yarım altın satış: 9.928,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.391,00₺

◼Tam altın satış: 19.780,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 19.966,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.268,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.115,00₺

◼Ata altın satış: 20.296,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Aralık Çarşamba günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.