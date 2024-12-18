18 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 35,00 (Alış) - 35,01 (Satış)
◼EURO: 36,76 (Alış) - 36,79 (Satış)
◼STERLİN: 44,35 (Alış) - 44,57 (Satış)
1 DOLAR = 35,01 TL
👉18 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.980,69₺
◼Gram altın satış: 2.981,09₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.840,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.964,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.741,00₺
◼Yarım altın satış: 9.928,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.391,00₺
◼Tam altın satış: 19.780,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.966,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.268,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.115,00₺
◼Ata altın satış: 20.296,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Aralık Çarşamba günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.