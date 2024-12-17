17 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Aralık Salı 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
◼ABD Doları: 34,94 (Alış) - 34,98 (Satış)
◼EURO: 36,76 (Alış) - 36,82 (Satış)
◼STERLİN: 44,24 (Alış) - 44,46 (Satış)
1 DOLAR = 34,98 TL
👉17 Aralık Salı 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.984,41₺
◼Gram altın satış: 2.984,72₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.832,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.949,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.725,00₺
◼Yarım altın satış: 9.898,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.359,00₺
◼Tam altın satış: 19.721,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.015,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.318,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.081,00₺
◼Ata altın satış: 20.235,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Aralık Salı günü saat 06.29 itibarıyla alınmıştır.