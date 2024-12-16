💲DOLAR NE KADAR OLDU?

16 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
16 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,94 (Alış) - 34,96 (Satış)
◼EURO: 36,75 (Alış) - 36,78 (Satış)
◼STERLİN: 43,98 (Alış) - 44,20 (Satış)
1 DOLAR = 34,96 TL
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👉16 Aralık Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.982,57₺
◼Gram altın satış: 2.982,89₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.905,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.958,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.840,00₺
◼Yarım altın satış: 9.917,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.619,00₺
◼Tam altın satış: 19.758,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.005,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.308,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.132,00₺
◼Ata altın satış: 20.273,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Aralık Pazartesi günü saat 07.30 itibarıyla alınmıştır.