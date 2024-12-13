13 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Aralık Cuma 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,94 (Alış) - 34,96 (Satış)
◼EURO: 36,59 (Alış) - 36,62 (Satış)
◼STERLİN: 43,96 (Alış) - 44,18 (Satış)
1 DOLAR = 34,87 TL
👉13 Aralık Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.019,85₺
◼Gram altın satış: 3.020,43₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.944,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.006,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.918,00₺
◼Yarım altın satış: 10.011,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.775,00₺
◼Tam altın satış: 19.946,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.223,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.529,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.466,00₺
◼Ata altın satış: 20.551,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Aralık Cuma günü saat 06.25 itibarıyla alınmıştır.