💲DOLAR NE KADAR OLDU?

9 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, ��eyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Aralık Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
9 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,78 (Alış) - 34,81 (Satış)
◼EURO: 36,65 (Alış) - 36,75 (Satış)
◼STERLİN: 44,12 (Alış) - 44,34 (Satış)
1 DOLAR = 34,81 TL
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👉 9 Aralık Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.956,68₺
◼Gram altın satış: 2.957,09₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.917,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.970,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.865,00₺
◼Yarım altın satış: 9.939,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.669,00₺
◼Tam altın satış: 19.803,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.003,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.306,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.183,00₺
◼Ata altın satış: 20.319,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Aralık Pazartesi günü saat 07.06 itibarıyla alınmıştır.