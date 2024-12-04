4 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,74 (Alış) - 34,75 (Satış)
◼EURO: 36,48 (Alış) - 36,51 (Satış)
◼STERLİN: 43,82 (Alış) - 44,04 (Satış)
1 DOLAR = 34,75 TL
👉4 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.953,78₺
◼Gram altın satış: 2.954,18₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.894,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.955,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.819,00₺
◼Yarım altın satış: 9.910,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.578,00₺
◼Tam altın satış: 19.744,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.363,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.373,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.090,00₺
◼Ata altın satış: 20.259,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Aralık Çarşamba günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.