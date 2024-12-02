💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Aralık Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

2 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Aralık Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

2 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 34,70 (Alış) - 34,72 (Satış)

◼EURO: 36,53 (Alış) - 36,57 (Satış)

◼STERLİN: 43,49 (Alış) - 43,71 (Satış)

1 DOLAR = 34,72 TL

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👉2 Aralık Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.934,93₺

◼Gram altın satış: 2.935,34₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.871,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.946,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.772,00₺

◼Yarım altın satış: 9.892,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.485,00₺

◼Tam altın satış: 19.708,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.019,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.322,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 19.994,00₺

◼Ata altın satış: 20.237,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Aralık Pazartesi günü saat 07.17 itibarıyla alınmıştır.