💲DOLAR NE KADAR OLDU?

1 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Aralık Pazar 2024 Döviz Kuru...
1 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,68 (Alış) - 34,70 (Satış)
◼EURO: 36,72 (Alış) - 36,77 (Satış)
◼STERLİN: 43,69 (Alış) - 43,91 (Satış)
1 DOLAR = 34,70 TL
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👉1 Aralık Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.960,53₺
◼Gram altın satış: 2.961,83₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.904,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.981,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.838,00₺
◼Yarım altın satış: 9.962,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.615,00₺
◼Tam altın satış: 19.848,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.019,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.322,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.128,00₺
◼Ata altın satış: 20.381,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Aralık Pazar günü saat 07.18 itibarıyla alınmıştır.