28 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Kasım Perşembe 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
◼ABD Doları: 34,61 (Alış) - 34,67 (Satış)
◼EURO: 36,59 (Alış) - 36,68 (Satış)
◼STERLİN: 43,66 (Alış) - 43,88 (Satış)
1 DOLAR = 34,67 TL
👉28 Kasım Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.927,59₺
◼Gram altın satış: 2.928,09₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.921,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.986,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.872,00₺
◼Yarım altın satış: 10.002,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.683,00₺
◼Tam altın satış: 19.868,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.337,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.644,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.198,00₺
◼Ata altın satış: 20.401,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.