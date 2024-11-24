💲DOLAR NE KADAR OLDU?

24 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Kasım Pazar 2024 Döviz Kuru...
24 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,53 (Alış) - 34,54 (Satış)
◼EURO: 35,99 (Alış) - 36,01 (Satış)
◼STERLİN: 43,15 (Alış) - 43,36 (Satış)
1 DOLAR = 34,54 TL
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👉24 Kasım Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.004,96₺
◼Gram altın satış: 3.005,46₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.117,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.189,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.234,00₺
◼Yarım altın satış: 10.377,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.405,00₺
◼Tam altın satış: 20.660,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.857,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.172,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.970,00₺
◼Ata altın satış: 21.196,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Kasım Pazar günü saat 07.12 itibarıyla alınmıştır.