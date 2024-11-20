Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 20 Kasım Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

20 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Kasım Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,45 (Alış) - 34,48 (Satış)

◼EURO: 36,54 (Alış) - 36,58 (Satış)

◼STERLİN: 43,81 (Alış) - 43,03 (Satış)

1 DOLAR = 34,48 TL

👉20 Kasım Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.926,06₺

◼Gram altın satış: 2.926,45₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.048,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.120,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.081,00₺

◼Yarım altın satış: 10.239,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.132,00₺

◼Tam altın satış: 20.400,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.571,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.882,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.689,00₺

◼Ata altın satış: 20.946,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Kasım Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.