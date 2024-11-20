20 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Kasım Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,45 (Alış) - 34,48 (Satış)
◼EURO: 36,54 (Alış) - 36,58 (Satış)
◼STERLİN: 43,81 (Alış) - 43,03 (Satış)
1 DOLAR = 34,48 TL
👉20 Kasım Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.926,06₺
◼Gram altın satış: 2.926,45₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.048,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.120,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.081,00₺
◼Yarım altın satış: 10.239,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.132,00₺
◼Tam altın satış: 20.400,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.571,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.882,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.689,00₺
◼Ata altın satış: 20.946,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Kasım Çarşamba günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.