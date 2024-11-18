💲DOLAR NE KADAR OLDU?

18 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Kasım Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
18 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,45 (Alış) - 34,46 (Satış)
◼EURO: 36,33 (Alış) - 36,36 (Satış)
◼STERLİN: 43,39 (Alış) - 43,61 (Satış)
1 DOLAR = 34,46 TL
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👉18 Kasım Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.871,13₺
◼Gram altın satış: 2.871,36₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.909,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.961,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.819,00₺
◼Yarım altın satış: 9.915,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.637,00₺
◼Tam altın satış: 19.761,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.822,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.121,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.166,00₺
◼Ata altın satış: 20.288,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Kasım Pazartesi günü saat 07.40 itibarıyla alınmıştır.