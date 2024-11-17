💲DOLAR NE KADAR OLDU?

17 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Kasım Pazar 2024 Döviz Kuru...
17 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,42 (Alış) - 34,44 (Satış)
◼EURO: 36,27 (Alış) - 36,30 (Satış)
◼STERLİN: 43,32 (Alış) - 43,54 (Satış)
1 DOLAR = 34,44 TL
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👉17 Kasım Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.836,60₺
◼Gram altın satış: 2.837,00₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.850,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.904,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.700,00₺
◼Yarım altın satış: 9.802,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.400,00₺
◼Tam altın satış: 19.536,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.822,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.121,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.923,00₺
◼Ata altın satış: 20.057,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Kasım Pazar günü saat 07.23 itibarıyla alınmıştır.