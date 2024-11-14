14 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Kasım Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,33 (Alış) - 34,35 (Satış)
◼EURO: 36,34 (Alış) - 36,37 (Satış)
◼STERLİN: 43,47 (Alış) - 43,69 (Satış)
1 DOLAR = 34,35 TL
👉14 Kasım Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.826,12₺
◼Gram altın satış: 2.826,60₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.806,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.868,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.611,00₺
◼Yarım altın satış: 9.728,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.224,00₺
◼Tam altın satış: 19.390,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.970,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.272,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 19.742,00₺
◼Ata altın satış: 19.902,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Kasım Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.