💲DOLAR NE KADAR OLDU?

10 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Kasım Pazar 2024 Döviz Kuru...
10 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,37 (Alış) - 34,38 (Satış)
◼EURO: 36,84 (Alış) - 36,85 (Satış)
◼STERLİN: 44,27 (Alış) - 44,49 (Satış)
1 DOLAR = 34,38 TL
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👉10 Kasım Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.968,05₺
◼Gram altın satış: 2.968,42₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.979,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.036,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.959,00₺
◼Yarım altın satış: 10.065,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.918,00₺
◼Tam altın satış: 20.060,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.372,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.680,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.454,00₺
◼Ata altın satış: 20.589,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Kasım Pazar günü saat 07.42 itibarıyla alınmıştır.